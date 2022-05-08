Путин в телеграммах лидерам ДНР и ЛНР по случаю 9 мая выразил уверенность в том, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами»

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8 мая 2022, 12:58

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в телеграммах главам ДНР и ЛНР по случаю 9 мая выразил уверенность в том, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами». Соответствующее сообщение некоторое время назад было распространено пресс-службой Кремля.

На сайте российского лидера указывается, что политический деятель направил поздравительные телеграммы руководителям республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Путин, говорится в размещенной на портале информации, «отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Владимир Путин поздравил с Днем Победы украинский народ. В своем послании глава государства подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто потерпел поражение по итогам Великой Отечественной войны.