Владимир Путин поздравил народ Украины с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил украинский народ с Днем Победы. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Путин поздравил с Днем Победы народ Украины, сообщил Кремль. Президент России в послании гражданам Украины подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной войне», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Ранее в воскресенье сообщалось, что авиация РФ уничтожила за ночь на Украине до 420 националистов и вывела из строя 55 единиц военной техники.