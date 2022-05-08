Владимир Путин поздравил народ Украины с Днем Победы

Аргументы Недели → Политика 13+

8 мая 2022, 12:25

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил украинский народ с Днем Победы. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Путин поздравил с Днем Победы народ Украины, сообщил Кремль. Президент России в послании гражданам Украины подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной войне», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Ранее в воскресенье сообщалось, что авиация РФ уничтожила за ночь на Украине до 420 националистов и вывела из строя 55 единиц военной техники.