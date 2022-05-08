Российская авиация ликвидировала за ночь на Украине до 420 националистов и вывела из строя 55 единиц военной техники

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8 мая 2022, 12:08

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация уничтожила за ночь на украинской территории до 420 националистов и вывела из строя 55 единиц военной техники. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины», — говорится в утренней сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве рассказали, что в результате нанесенных ударов ликвидированы до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники.

Как сообщалось ранее сегодня, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение киевских сил средствами военной связи.