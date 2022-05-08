Рогозин предупредил Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение армии Украины средствами военной связи

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8 мая 2022, 11:41

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение армии Украины средствами военной связи. Соответствующую публикацию Рогозин разместил в своем Telegram-канале.



Как отметил глава «Роскосмоса», из показаний попавшего в плен начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова следует, что наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Маска было доставлено киевским подразделениям в Мариуполь военными вертолетами. Доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись министерством обороны Соединенных Штатов, указал Дмитрий Рогозин.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — предупредил автор поста.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские ВКС уничтожили высокоточными ракетами украинский корвет в районе города Одессы.