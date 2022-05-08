ВКС России уничтожили высокоточными ракетами украинский корвет в районе Одессы

Российские ВКС уничтожили высокоточными ракетами украинский корвет в районе города Одессы. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.
В заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства, говорится, что с помощью высокоточных снарядов воздушного базирования в течение минувшей ночи был ликвидирован командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз.
«Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — рассказали в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ПВО сбили над островом Змеиный в Одесской области два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24.