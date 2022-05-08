Российские силы ПВО в течение ночи уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24

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8 мая 2022, 11:02

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российские силы ПВО в течение ночи уничтожили над островом Змеиный, расположенном в Одесской области, два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат “Байрактар-ТБ2”», — говорится в заявлении Минобороны, появившемся в Telegram-канале ведомства.

Ранее сегодня посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что после двух месяцев боестолкновений центр Попасной и основные городские массивы контролируются войсками России и республики.