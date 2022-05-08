Родион Мирошник: после двух месяцев боев центр Попасной и основные городские массивы контролируются войсками России и ЛНР

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8 мая 2022, 10:22

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

После двух месяцев боестолкновений центр Попасной и основные городские массивы контролируются войсками России и Луганской народной республики. На это в своем Telegram-канале указал Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве.

«После двух месяцев жесточайших боев центр Попасной и основные городские массивы контролируются союзными войсками России и ЛНР. Весь город украинские формирования боевиков превратили в мощный укрепрайон , его взломать было очень непросто», — говорится в публикации, размещенной Мирошником.

По словам дипломата, в настоящий момент проходит «зачистка окраин и поиск боевиков, которые могут забиться во все щели».

Как сообщалось ранее сегодня, попавший в плен командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк отметил, что в рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений».