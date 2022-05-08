Плененный командир украинских морпехов Баранюк: в рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений»

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8 мая 2022, 09:58 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В рядах Вооруженных сил Украины служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений». На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал попавший в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк.

«В рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто “искали приключений”. Об этом рассказал RT пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк. По его словам, у него в подчинении были двое британцев, но он так и не понял, зачем они приехали воевать», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил о взятии чеченским спецназом под контроль большей части города Попасная, который расположен на территории Донбасса.