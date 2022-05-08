Кадыров заявил о взятии чеченским спецназом под контроль большей части города Попасная в Донбассе

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8 мая 2022, 09:06

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров заявил о взятии чеченским спецназом под контроль большей части города Попасная, расположенного в Донбассе. Соответствующая публикация появилась минувшей ночью в Telegram-канале главы Чечни.

«Бойцы чеченских спецподразделений во главе с моими дорогими братьями —командиром ОМОН “АХМАТ-Грозный” Управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзором Бисаевым и командиром полка “Север” имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Грозненского соединения Росгвардии Магомедом Тушаевым — взяли большую часть Попасной под контроль», — указывается в посте Кадырова.

По словам политика, главные улицы и центральные районы населенного пункта «полностью зачищены». Рамзан Кадыров отметил, что «остатки» украинских сил «в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания».

Ранее в воскресенье сообщалось, что командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и начальник штаба данного соединения оказались в плену после попытки выйти с территории завода «Азовмаш» в городе Мариуполе.