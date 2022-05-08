Командир 36-й бригады ВСУ и начальник штаба соединения попали в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш» в Мариуполе

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8 мая 2022, 08:43 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и начальник штаба данного соединения попали в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш» в городе Мариуполе. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск — командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков — оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали")», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

В процитированном посте отмечается, что Баранюк и Кормянков уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий на территории Мариуполя.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с утверждением, согласно которому Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине.