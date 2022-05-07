Блинкен: Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение спецоперации на Украине

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7 мая 2022, 16:33

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Российская Федерация «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на территории Украины. С таким утверждением, как информирует ТАСС, выступил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе выступил с утверждением, что Москва "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции на Украине», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров указал, что город Попасная в Донбассе на 80% контролируется армией РФ.