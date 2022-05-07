Рамзан Кадыров: город Попасная в Донбассе на 80% контролируется армией России

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7 мая 2022, 14:33

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Город Попасная в Донбассе на 80% контролируется армией Российской Федерации. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Рамзан Кадыров сообщил, что ВС России взяли под контроль поселок городского типа Нижнее (ЛНР). Также, по данным главы Чечни, Попасная на 80% контролируется ВС России. Военнослужащие зачистили промзону и уничтожили все опорные пункты вокруг Попасной. Город заблокирован и находится в кольце, осталось закрыть одну дорогу», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник проинформировал, что Народная милиция республики и союзные силы взяли под контроль здание городской администрации Попасной.