Родион Мирошник: войска ЛНР и союзные силы взяли под контроль городскую администрацию Попасной

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7 мая 2022, 12:37

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики и союзные силы взяли под контроль городскую администрацию Попасной. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол ЛНР в России.

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил», — говорится в публикации Мирошника.

Дипломат отметил, что в населенном пункте «больше двух месяцев идут ожесточенные бои». По словам Родиона Мирошника, «врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная».

Как сообщалось ранее, штаб территориальной обороны ДНР указал, что с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуированы еще 50 человек.