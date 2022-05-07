Штаб теробороны ДНР: с «Азовстали» в Мариуполе в субботу эвакуированы еще 50 человек

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7 мая 2022, 12:07

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

С металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе в субботу эвакуированы еще 50 человек. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«Из “Азовстали” в Мариуполе сегодня эвакуированы еще 50 человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее, советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин отметил в ходе беседы со СМИ, что на «Азовстали» могут находиться старшие офицеры из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.