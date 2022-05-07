Омбудсмен Москалькова заявила об освобождении одиннадцати российских моряков, ранее удерживаемых на Украине

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7 мая 2022, 09:43 Источник: Telegram

уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Kremlin Pool/globallook.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утром в субботу, 7 мая, заявила, что к настоящему моменту освобождены одиннадцать российских моряков, которые ранее удерживались на Украине.

Татьяна Москалькова отметила, что освобождение членов экипажа судна "Авангард" стало возможным благодаря огромной работе, которая была выполнена по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина совместно с Минобороны и МИД России.

Сообщается, что моряки 72 дня находились практически в полной изоляции от внешнего мира, им было запрещено покидать судно и общаться с родственниками. Все это время у них не было лекарств и доступа к медпомощи.