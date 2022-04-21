Глава МВД ЛНР Корнет: войска республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков

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21 апреля 2022, 09:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на город Харьков. Об этом РИА Новости сообщил Игорь Корнет, министр внутренних дел ЛНР.

«Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков, заявил глава МВД республики Игорь Корнет корреспонденту РИА Новости на месте событий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Корнета, подразделения, идущие из ЛНР и из Харьковской области, соединились на границе у дороги на Харьков.

Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя ЛНР Родион Мирошник указал, что город Рубежное практически зачищен от украинских военных.