Первый вице-спикер Совфеда Турчак заявил в Херсоне, что «Россия здесь навсегда»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 16:27

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Alexander Rekun / globallookpress.com

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил в городе Херсоне, что «Россия здесь навсегда».

«Хотел бы, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — отметил Турчак в ходе беседы с представителями средств массовой информации.

На вопрос о статусе региона вице-спикер предложил не забегать вперед.

Херсонская область в настоящий момент находится под контролем армии РФ. Как сообщалось ранее в пятницу, спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что информация о подготовке специальной операции Москвы на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц.