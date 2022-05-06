Спикер Кремля Песков: для территориальной целостности Украины может исходить угроза из Польши

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6 мая 2022, 14:41

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Для территориальной целостности Украины может исходить угроза из Польши. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы, — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты», — процитировало спикера Кремля российское агентство.

Как сообщалось ранее в пятницу, Песков отметил, что информация о подготовке специальной операции Москвы на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц.