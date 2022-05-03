Депутат Шеремет заявил, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет во вторник, 3 мая, заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что украинских националистов ждет безоговорочная капитуляция.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев подпишет с Москвой не мирный договор, а только "капитуляцию" России.
Михаил Шеремет подчеркнул, что такие заявления явлются сплошным бредом и попыткой киевских властей выдать желаемое за действительное. Депутат ГД допустил, что руководство Украины находится в "нацистском угаре" от военной помощи, которую поставляют страны Запада. Шеремет добавил, что в кратчайшие сроки нацизм на Украине исчезнет, а руководство страны ждет полнейшая и безоговорочная капитуляция.