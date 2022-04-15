Михаил Шеремет: «На нашей стороне правда, а кто прав – тот сильнее»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 апреля 2022, 13:40 Яков Дятлов

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет поделился своим мнением с редакцией «Аргументы недели» по поводу ситуации на Украине, а так же рассказал о том, каким будет курортный сезон в Крыму в этом году.

- Какой вы видите Украину после окончания специальной военной операции? Как вы относитесь к идее восстановления Таврической губернии в её исторических, дореволюционных границах?

- Я полностью поддерживаю идею восстановления Таврической губернии в исторических границах, неоднократно озвучивал эту мысль журналистам. У общества в наше время существует большой запрос на историческую справедливость, было бы очень правильно и логично восстановить исторические границы.

Идея восстановления Таврической губернии носит не только исторический и культурный характер, но и не менее важный – экономический характер. Было бы очень правильно и логично объединить регионы, имевшие между собой прочные экономические связи.

Крым имеет колоссальный опыт интеграции во все сферы политической, экономической и культурной жизни, полученный за время нахождения в составе Российской Федерации. Можно с уверенностью сказать, что республика Крым и город-герой Севастополь состоялись как полноправные субъекты Российской Федерации.

- Какие предполагаются льготы и выплаты для военных, участвующих в специальной военной операции на Украине?

- Военные, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получат статус «участник боевых действий». Будут предоставлены льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг ЖКХ, будет курортно-санаторная поддержка военнослужащих, льготы на лечение. Я считаю льготы для наших военнослужащих очень важными.

Мы осознаем, что наши военные – самые главные союзники России. Это те союзники, которых мы должны беречь и поддерживать на всех этапах. Государство, которое не будет заботиться и «кормить» свою армию, рано или поздно будет кормить чужую армию. Ярким примером этого является блок НАТО, страны которого почти не имеют собственных армий, а на их территории расположены американские военные базы, находятся американские военные.

НАТО формировалось на остатках фашистского генералитета, который сумел избежать наказания. Фактически, именно американцы сохранили фашистскую основу блока НАТО, именно они создавали площадку, на которой сейчас базируется этот агрессивный блок.

«Именно благодаря американцам и англичанам началась самая кровопролитная война в истории человечества. Именно они потворствовали Гитлеру, в надежде, что он сможет сломить СССР, но их план не удался».

Так исторически сложилось, что чем больше идёт давление на нашу страну, тем более сплоченным становится российский народ. Это много раз спасало Россию в сложные времена.

- Что означает «желтый» уровень террористической опасности, введенный в некоторых регионах Крыма?

- На самом деле, в Крыму всё стабильно и как таковых угроз нет. Тем не менее, мы должны быть готовыми ко всему, лучше сделать всё необходимое для защиты наших граждан заранее, чем подвергать их опасностям. Крым – приграничная территория, так же как и город-герой Севастополь. На границах выставляются усиленные блокпосты, уделяется особое внимание обстановке около границы, это сделано своевременно и правильно. Надо понимать, что от Украины можно ожидать любой подлости, это террористы, не имеющие ничего общего с человеческой моралью. Россия делает всё возможное, чтобы защитить своих граждан и прекрасно с этим справляется. Людям, проживающим в регионах с «желтым» уровнем опасности, нечего бояться, они под надёжной защитой.

- Как в 2022 году планируется проводить празднование дня победы в Великой Отечественной войне?

- Это будет масштабное мероприятие. Оно будет масштабным не только в Крыму, но и в каждом регионе Российской Федерации. В Крыму будут проводиться разные патриотические мероприятия, будут встречи с молодежью. Мы будем оберегать нашу молодежь от пропаганды и влияния извне. Нужно подготовить нашу молодежь, чтобы она могла противостоять тем трудностям современного мира, которые существуют в наше время. Мы будем противостоять антироссийской пропаганде, которая ведётся Западом. Мы не допустим искажения истории Российского государства.

«Рано или поздно, Запад сам погибнет от той нечисти, которую взращивает и укрывает на своей территории».

Нам нужна своя собственная идеология, которая даст решительный отпор пагубному влиянию западных ценностей. Нам нужна идеология, направленная на восстановления величия России, на собирание русских земель, на сплочение всего русского мира. Идеологическая составляющая, которая бы скрепляла российский народ между собой, важна так же, как и оружие, которое защищает нас от агрессоров.

- Что вы думаете по поводу антирусских высказываний прибалтийских стран и их жесткой антирусской позиции?

- Я считаю, что антирусские страны сами и погибнут от той травли, с помощью которой пытаются навредить русскоговорящим. Это страны приспособленцы, «они как флюгеры, поворачиваются туда, куда дует ветер». Как только блок НАТО и США потеряют свою гегемонию, то прибалтийские государства тут же их бросят и переметнутся к более сильному. Та гегемония, которой обладает США, начинает стремительно уходить у них из рук, вопрос развала коалиции западных государств – только вопрос времени, «это время уже совсем скоро настанет».

- Как вы считаете, будут ли принимать участие в параде победы военные части, задействованные в специальной военной операции?

- Это было бы очень символично. Это преемственность, взаимосвязь поколений. Вокруг наших военнослужащих сплотился весь русский народ. Я всегда рад поддержать наших военных, для меня это является большой гордостью. Преемственность поколений спасает нас на протяжении всей истории. Мы каждый раз черпаем силы и правильные решения из великого прошлого нашей страны. Этого великого прошлого, к сожалению или к счастью, нет у наших оппонентов, им гордиться особо не чем.

- Российские курорты стали не менее значимыми для россиян, чем иностранные. Каким вы ожидаете туристический сезон в Крыму в этом году?

- В этому году мы ожидаем туристический бум. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, Крым станет «туристической Меккой». Крым становится круглогодичным курортом. Раньше курортный сезон длился всего 2–3 месяца, сейчас же Крым может круглый год принимать туристов и предоставлять туристические услуги и обслуживание на достаточно высоком уровне, по доступным ценам. Крым стремится к тому, чтобы восстановить статус «здравницы» Российской Федерации, куда будут приезжать люди, чтобы поправить и укрепить своё здоровье. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы крымские курорты отвечали запросам наших граждан.

Крымские курорты принимают не только российских граждан, но и граждан иностранных государств. Мы рады всем, кто приезжает к нам с добрыми намерениями, с желанием отдохнуть и набраться сил.

- Крым и Севастополь уже 8 лет находятся в составе России. За это время было сделано очень много для развития этих регионов, было реализовано много программ, направленных на улучшение жизни наших граждан. Какие приоритеты развития Крыма сейчас самые важные и перспективные?

- Одним из основных приоритетов является развитие курортной отрасли, другим стратегически важным приоритетом является укрупнение и улучшение инфраструктурных проектов. Население Крыма увеличилось в разы, города и населённые пункты колоссально разрослись за последние годы. Мы будем создавать комфортную среду для жизни и передвижения по нашему региону, это важнейший приоритет. Необходимо создать и укрупнить магистральную сетевую инфраструктуру, чтобы транспортировка товаров и передвижение между городами было в разы быстрее и удобнее.

Крым – экологически чистый регион. Я вижу потенциал в развитии зеленой энергетики. Солнечные батареи и ветряки – отличная перспектива для сохранения и улучшения экологического баланса. Я считаю, что именно экология привлекает большую часть туристов. Мы не можем жертвовать экологией поэтому, на мой взгляд, особого развития тяжелой промышленности на территории Крыма не будет.