Медведев выразил уверенность в том, что Зеленскому не нужен мирный договор

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3 мая 2022, 10:36 Источник: Telegram

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, поскольку такое соглашение будет означать конец для его режима.

Дмитрий Медведев заявил, что в данном случае речь идет либо о быстром конце режима Владимира Зеленского – от нацистов, либо о более медленном – от конкурентов, которые сместят его с поста президента Украины.

Зампред Совета Безопасности РФ также выразил мнение, что украинский лидер и дальше будет просить материальную помощь и оружие у Запада, а также имитировать заботу о гражданах страны, убеждая их в том, что именно он является надеждой либерального мира.