Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, поскольку такое соглашение будет означать конец для его режима.
Дмитрий Медведев заявил, что в данном случае речь идет либо о быстром конце режима Владимира Зеленского – от нацистов, либо о более медленном – от конкурентов, которые сместят его с поста президента Украины.
Зампред Совета Безопасности РФ также выразил мнение, что украинский лидер и дальше будет просить материальную помощь и оружие у Запада, а также имитировать заботу о гражданах страны, убеждая их в том, что именно он является надеждой либерального мира.