Зеленский рассказал о своем видении мирного договора с РФ: он должен состоять из двух документов

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16 апреля 2022, 18:57 Источник: РБК

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский дал в субботу интервью украинским СМИ, в ходе которого в том числе рассказал о своем представлении, как должен выглядеть мирный договор с РФ.

По его мнению, необходимо подписывать два документа. Один должен касаться отношений Киева и Москвы, второй — гарантий безопасности для Украины.

Как сказал Зеленский, Россия добивается, чтобы все эти договоренности были прописаны в одном документе.

«Однако все [потенциальные гаранты безопасности] не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — заявил Зеленский (цитата по "Украинской правде").

В числе стран, которые могли бы выступить гарантами безопасности, украинский президент ранее называл США, Великобританию, Германию, Францию Турцию, Польшу, Израиль.

С начала военной спецоперации состоялось несколько раундов российско-украинских переговоров. Последняя очная встреча прошла 29 марта в Турции.