Песков о прошедших накануне в Стамбуле переговорах России и Украины: еще предстоит длительная работа

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30 марта 2022, 15:05 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Россия на данный момент не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах российской и украинской делегаций, предстоит еще весьма длительная работа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал раунд переговоров в Стамбуле России и Украины.

По словам Пескова, глава российской делегации Владимир Мединский разъяснит дополнительно, доложит о переговорах в Стамбуле Владимиру Путину.

Пресс-секретарь позитивное, это то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает, ранее не удавалось этого добиться. "В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа", - цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя факт, что переговоры в Стамбуле продлились один день, а не два, Песков сказал, что "переговоры состоялись, они завершились, делегации поехали в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции".