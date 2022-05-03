Вячеслав Володин: распад Украины начался еще в 2014-м, когда Крым вышел из ее состава

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3 мая 2022, 09:14

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Распад Украины стартовал еще в 2014 году, когда Крымский полуостров вышел из состава бывшей советской республики. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Вячеслав Володин, председатель Госдумы Российской Федерации.

«Володин: распад Украины начался еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Лондон предоставит киевской стороне пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что о данном пакете глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявит, выступая перед Верховной Радой по видеосвязи.