Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов

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3 мая 2022, 08:54

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas / globallookpress.com

Лондон предоставит киевской стороне пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Британия предоставит Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении Даунинг-стрит. Ожидается, что о новом пакете британский премьер Джонсон объявит, выступая перед украинской Радой по видеосвязи», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, Рамзан Кадыров заявил о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР по всей линии фронта в республике — от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, до села Воеводовка.