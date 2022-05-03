Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР по всей линии фронта в республике — от завода «Заря» до Воеводовки

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3 мая 2022, 08:42

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР по всей линии фронта в республике — от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, до села Воеводовка. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Кадыров заявил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике — начиная от завода "Заря" и до населенного пункта Воеводовка», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам чеченского руководителя, в результате осуществленной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние.

Ранее на текущей неделе министерство обороны России сообщило, что 1 мая с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе были вызволены еще 80 гражданских лиц.