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Минобороны России: 1 мая с «Азовстали» в Мариуполе вызволены еще 80 гражданских лиц

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Минобороны России: 1 мая с «Азовстали» в Мариуполе вызволены еще 80 гражданских лиц
Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В воскресенье, 1 мая, с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе вызволены еще 80 гражданских лиц. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

«Минобороны России сообщает, что 30 апреля с территории "Азовстали" и из близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Выехать на подконтрольную Киеву территорию решили 69 человек», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что во время воздушного боя в районе города Славянска, расположенного в Донбассе, был сбит украинский истребитель МиГ-29.

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