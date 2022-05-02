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Минобороны России: в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29

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Минобороны России: в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Во время воздушного боя в районе города Славянска, расположенного в Донбассе, сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

«В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», — указывается в заявлении Минобороны, размещенном в ее Telegram-канале.

Также в ведомстве рассказали, что российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток были уничтожены десять украинских беспилотников.

Ранее в понедельник сообщалось, что армия РФ за сутки поразила высокоточными ракетами воздушного базирования 38 военных объектов Украины.

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