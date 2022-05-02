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Российская армия за сутки поразила высокоточными ракетами воздушного базирования 38 военных объектов Украины

, 11:29

Российская армия за сутки поразила высокоточными ракетами воздушного базирования 38 военных объектов Украины
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации за сутки поразила высокоточными ракетами воздушного базирования 38 украинских военных объектов. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины», — говорится в заявлении Минобороны, появившемся в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в числе данных объектов четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что войска республики в ходе своего освободительного марша выдавили подразделения противника в северо-западную часть города Попасная.

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