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НМ ЛНР: войска республики в ходе освободительного марша выдавили украинские силы в северо-западную часть города Попасная

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НМ ЛНР: войска республики в ходе освободительного марша выдавили украинские силы в северо-западную часть города Попасная
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики в ходе своего освободительного марша выдавили украинские силы в северо-западную часть города Попасная. Соответствующую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

«Освободительный марш Народной милиции продолжается, вчера подразделениями оборонного ведомства силы противника были выдавлены в северо-западную часть города Попасная. Во время зачистки освобожденных районов подразделениями был обнаружен подвал, в котором националистические формирования Украины удерживали в заложниках двадцать мирных жителей», — указывается в заявлении НМ, появившемся в понедельник в ее Telegram-канале.

Отмечается, что спасенных людей эвакуировали из зоны боевых действий.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Реджеп Эрдоган высказал точку зрения, согласно которой решения по востоку Украины будут приняты в Турции во время вероятной встречи главы России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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