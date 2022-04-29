Лавров: Россия не воюет с НАТО и не «играет» с темой ядерной войны

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29 апреля 2022, 21:54 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Российская Федерация не воюет с НАТО и не «играет» с темой ядерной войны. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не считаем, что воюем с НАТО. <...> К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией», - заявил Лавров.

Он также высказался на тему того, что Россия якобы шантажирует мир ядерной войной.

По словам Лаврова, «играть» с темой ядерной войны начал президент Украины Владимир Зеленский, который на конференции по безопасности в Мюнхене в январе 2022 года заявил, что «Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием». (Цитата по Лаврову).

Глава российского МИД посоветовал Западу «дисциплинировать» своих коллег из Польши и Украины, которые «не отказывают себе в опасных заявлениях на ядерную тематику».

Выступая на Мюнхенской конференции в январе 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев инициирует саммит стран — участниц Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году и предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. В случае отказа от саммита, Киев может признать документ недействительным.