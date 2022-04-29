«Интерфакс» сообщает, что суд досрочно освободил экс-главу Минэкономразвития Улюкаева

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29 апреля 2022, 07:15 Источник: Интерфакс

Алексей Улюкаев, globallookpress.com

Вечером в четверг, 28 апреля, стало известно, что суд постановил досрочно освободить экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Бывший министр в 2017 году был осужден за коррупцию на восемь лет.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, вопрос о досрочном освобождении Алексея Улюкаева решился еще 27 апреля, однако бывший министр останется в колонии до вступления решения суда в силу. Известно, что прокуратура и администрация колонии не выступили против УДО и обратили внимание на хорошее поведение экс-главы МЭР.

Улюкаев сможет покинуть колонию в середине мая, если решение не будет обжаловано.