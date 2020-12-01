ФСИН: экс-министр Улюкаев добросовестно трудится в библиотеке

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1 декабря 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Улюкаев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отбывает наказание в колонии под Тверью. О том, какие работы поручены ему, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Чиновник сообщил, что Улюкаев качественно исполняет свои функции библиотекаря, причем он не только следит за сохранностью книг, но и дает заключенным рекомендации относительно различных изданий.

"Он очень начитанный, заказывает новые книги. Очень добросовестно трудится", – заявил Калашников в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии за взятку.