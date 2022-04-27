Пресс-служба президента России: отмена или перенос прямых выборов губернаторов в Кремле не обсуждается

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27 апреля 2022, 11:50 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Отмена или перенос прямых выборов глав регионов Российской Федерации в Кремле не обсуждается. Об этом, как передает РИА Новости, заявила пресс-служба президента страны.

«Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в Кремле не обсуждается, сообщила РИА Новости пресс-служба Кремля», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Сегодня, 27 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Совета законодателей. Ранее на текущей неделе интернет-издание РБК написало, что существует вероятность обсуждения на мероприятии возможности отмены прямых выборов руководителей регионов.