РБК: президент Путин обсудит возможность отмены прямых выборов глав регионов с законодателями

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26 апреля 2022, 09:54

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин проведёт в Санкт-Петербурге заседание Совета законодателей 27 апреля. Информацию сообщает РБК во вторник, 26 апреля.

Источники агентства уточняют, что существует вероятность обсуждения возможности отменить прямые выборы губернаторов. Регионы в таком случае перейдут на выборы через законодательные собрания. «Прямые выборы губернаторов (скорее всего – прим. ред.) отменят», — подчёркивает собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания.