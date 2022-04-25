Путин подписал указ о создании информационной системы противодействия коррупции «Посейдон»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 апреля 2022, 21:47 Источник: Портал правовой информации

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания.

Согласно Указу, координатором системы является администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы будет оказывать Министерство труда и социальной защиты.

«Посейдон» создан для информационно-аналитического обеспечения работы федеральных и региональных госорганов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Центрального банка РФ, других организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений.