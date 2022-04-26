Президент Молдавии Санду: за террористическими атаками в Приднестровье стоят силы внутри региона

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26 апреля 2022, 16:14

Президент Молдавии Майя Санду, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

За террористическими атаками, произошедшими в Приднестровье, стоят силы внутри данного региона. С соответствующим утверждением выступила молдавский президент Майя Санду.

«Есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации», — процитирована глава государства в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Санду отметила, что Кишинев осуждает «все провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир».

Как сообщалось ранее сегодня, в МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт на территории Приднестровья.