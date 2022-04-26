Неизвестные подорвали две антенны регионального радиоцентра в Приднестровье

Аргументы Недели → В мире 13+

26 апреля 2022, 10:32

Сеть телецентра, Anton Belitsky, Global Look Press

МВД Приднестровья информирует во вторник, 16 апреля, о подрыве двух антенн регионального радиоцентра, расположенных в селе Маяк. Они ретранслировали российское радио на республику. ретранслировавшего российское радио. Информацию сообщает телеграм-канал «Пресс-центр МВД ПМР».

Правоохранители уточняют, что в результате произошедшего пострадавших среди сотрудников радиоцентра не зафиксировано.

«Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 06:40, второй в 07:05... По данным на 09:00, известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая полумегаваттная. Обе ретранслировали радио России», − значится в заявлении правоохранительного ведомства.

На место взрыва оперативно прибыли аварийно-спасательные службы и правоохранители ПМР. Милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ.

В Приднестровской Молдавской Республике атакован военный аэродром. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал WarGonzo.