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26 апреля 2022, 10:07

Аэродром, Klaus-Dietmar Gabbert / globallookpress.com

В Приднестровской Молдавской Республике атакован военный аэродром. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«В Приднестровье атакован военный аэродром. Ночью на военном аэродроме, расположенном недалеко от Тирасполя прогремело несколько взрывов», — пишет TG-канал.

Подробности инцидента в процитированном посте не раскрываются. Отмечается, что они будут приведены позже.

Как сообщалось ранее сегодня, российский политический эксперт Сергей Марков указал, что Румыния при помощи НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье. После этого Бухарест намерен осуществить аншлюс Молдавии, отметил Марков.