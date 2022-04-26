Политолог Марков: Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье

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26 апреля 2022, 09:12

Учения НАТО, Spc. Austin Steinborn / globallookpress.com

Румыния при помощи Североатлантического альянса и при участии Вооруженных сил Украины планирует захватить Приднестровье. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Военная атака на Приднестровье должна начаться в ближайшее время. Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идет наращивание группировки. Скоро будут военные провокации а потом атака», — отметил Марков.

По словам эксперта, Бухарест «при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России». Впоследствии румынская сторона намерена осуществить аншлюс Молдавии, указал автор публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости узнало, что силы РФ используют в ходе специальной операции на украинской территории новый вид маскировки боевой техники.