РИА Новости: военные России применяют в ходе спецоперации на Украине новый вид маскировки боевой техники

Аргументы Недели → В мире 13+

26 апреля 2022, 08:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские танки, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Военные России используют в ходе специальной операции на территории Украины новый вид маскировки боевой техники. Об этом узнало РИА Новости.

«Российские военные применяют в рамках спецоперации на Украине новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, рассказал РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Отмечается, что маскировка, разные виды которой применяют на ракетных комплексах «Искандер» и танках «Прорыв», представляет собой синтетический материал. Его надевают на технику в виде чехлов и покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения и сокращает дальность обнаружения.

Как сообщалось ранее во вторник, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством и указал, что ее президент Владимир Зеленский должен понести ответственность.