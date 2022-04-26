МИД России: Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт в Приднестровье

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26 апреля 2022, 15:14

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт на территории Приднестровья. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«РФ хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт в Приднестровье, заявили в МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Также в дипломатическом ведомстве указали, что, очевидно, за текущей ситуацией в Приднестровье стоят силы, которые не заинтересованы в стабильности в регионе и намерены создать еще один очаг напряженности.

Как сообщалось ранее во вторник, политолог Сергей Марков отметил, что Украина хочет пленить российских миротворцев в Приднестровье и обменять их на иностранных военных, находящихся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.