Представитель Пентагона Кирби: США не видят оснований для перерастания украинского конфликта в ядерный

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26 апреля 2022, 15:06 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Пентагоне внимательно следят за ситуацией вокруг Украины и не видят причин для перерастания конфликта в ядерный. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил во вторник официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Он согласился с высказыванием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что в ядерной войне не может быть победителя, поэтому она бессмысленна.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень», - заявил Кирби, подчеркнув, что Пентагон «внимательно следит за ситуацией» и пока не видит ничего такого, что заставило бы его «изменить степень готовности стратегических ядерных сил сдерживания».

Напомним, согласно проведенным в США опросам, до 80% американцев считают ядерную войну с Россией неизбежной.