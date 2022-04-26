Правительство Японии сочло неприемлемыми слова вице-премьера РФ Трутнева об освоении Курильских островов

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26 апреля 2022, 09:47 Источник: ТАСС

Курильские острова, Alexandr Liskin/globallook.com

Правительство Японии назвало неприемлемыми словам полпреда президента России на дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева о начале промышленного и туристического освоения Курильских островов. Такую оценку высказывания Трутнева дал во вторник на пресс-конфренции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В ходе своей рабочей поездки в Хабаровский край полпред президента рассказал о планах российского правительства начать в ближайшей перспективе промышленное и туристическое освоение южной части Курильских островов. Причем он подчеркнул, что это — ответ на действия японского МИД, который заявил о «незаконной оккупации» этой части островов Россией.

Комментируя высказывание Трутнева, Мацуно заявил, что эти острова - «исконные территории» Японии, на которые распространяется ее суверенитет. «Высказывания в том ключе, словно эти территории стали российской территорией - совершенно неприемлемы», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все четыре «спорных» острова южной части Курильской гряды являются неотъемлемой частью территории России и что в настоящий момент, когда Япония стала «недружественной» страной, говорить о продолжении переговорного процесса с ней трудно.