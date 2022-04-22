Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 22 апреля, заявил, что Япония стала недружественной для РФ страной.
По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент говорить о продолжении переговорного процесса с японской стороной трудно.
Пресс-секретарь Владимира Путин, комментируя заявление Токио про "оккупированные" на Курилах территории, подчеркнул, что все четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – являются неотъемлемой частью Российской Федерации.