Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной

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22 апреля 2022, 12:47 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 22 апреля, заявил, что Япония стала недружественной для РФ страной.

По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент говорить о продолжении переговорного процесса с японской стороной трудно.

Пресс-секретарь Владимира Путин, комментируя заявление Токио про "оккупированные" на Курилах территории, подчеркнул, что все четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – являются неотъемлемой частью Российской Федерации.