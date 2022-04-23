Захарова заявила, что разногласия с Западом возникли из-за долгого игнорирования интересов безопасности РФ

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23 апреля 2022, 13:38

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разногласия России с Соединенными Штатами Америки и Европой возникли из-за того, что интересы безопасности РФ долгое время игнорировались.

По словам Марии Захаровой, Запад шаг за шагом разрушал механизмы контроля над вооружениями, которые создавали целые поколения переговорщиков, вследствие чего международная напряженность достигла недопустимого уровня.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России в разговоре с RT отметила, что возвращение к диалогу о рамках неделимой евробезопасности, а также о создании правил мирного сосуществования на базе принципа уважения законных интересов сторон соответствует интересам всех государств.