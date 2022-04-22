Глава германского МИД Бербок: Европа должна выстраивать свою безопасность не с Россией, а «от России»

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22 апреля 2022, 15:54 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, IMAGO/Janine Schmitz/globallook.com

Европа больше не может рассматривать Россию как партнера в создании системы общей безопасности на континенте. Ей следует выстраивать свою стратегию безопасности «не с Россией, а от России». Такое мнение высказала в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Бербок, которая находится сейчас с визитом в Литве, заявила, что страны Европы больше не должны питать иллюзий по поводу России.

«После того, как мы неоднократно пытались добиться общей безопасности в Европе с Россией в качестве партнера, РФ во главе с Путиным теперь вынуждает нас идти новым путем», - сказала она.

«Новый путь» предполагает рассматривать Россию как главную угрозу безопасности в Европе.

«Сегодня речь идет в первую очередь о безопасности от России. О том, каким образом мы как альянс будем противостоять России в средне- и долгосрочной перспективе», - заявила Бербок, добавив, что этот вопрос в настоящее время обсуждается в НАТО «очень интенсивно».

Накануне глава германского МИД заявила, что Берлин готов отправить Украине любое доступное вооружение.