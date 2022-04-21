Глава МИД ФРГ Бербок: Германия готова отправить Украине любое доступное вооружение

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21 апреля 2022, 15:56

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Michael Kappeler / globallookpress.com

Берлин готов отправить киевской стороне любое доступное вооружение. На это указала Анналена Бербок, руководитель министерства иностранных дел ФРГ.

«Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters», — говорится в публикации Telegram-канала «RT на русском».

Также министр сообщила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства. Правительство изучает вопрос ее использования и технического обслуживания на Украине, отметила Бербок.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление киевского чиновника Алексея Данилова по поводу необходимости атаки Крымского моста.