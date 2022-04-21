Глава МИД ФРГ Бербок: Германия готова отправить Украине любое доступное вооружение

Берлин готов отправить киевской стороне любое доступное вооружение. На это указала Анналена Бербок, руководитель министерства иностранных дел ФРГ.
«Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters», — говорится в публикации Telegram-канала «RT на русском».
Также министр сообщила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства. Правительство изучает вопрос ее использования и технического обслуживания на Украине, отметила Бербок.
Ранее сегодня сообщалось, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление киевского чиновника Алексея Данилова по поводу необходимости атаки Крымского моста.