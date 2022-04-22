Путин 26 апреля примет генерального секретаря ООН Гутерриша

26 апреля президент России Владимир Путин встретится в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вторник запланированы переговоры Гутерриша с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», - сказал Песков.
Как сообщили в офисе Гутерриша, генсек ООН хочет обсудить с руководством России «какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории».
В планах генсека также посещение Киева.
Ранее Гутерриш обратился к Киеву и Москве с призывом объявить с 21 апреля четырехдневное пасхальное перемирие.