Путин 26 апреля примет генерального секретаря ООН Гутерриша

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22 апреля 2022, 20:20 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Xie E/loballook.com

26 апреля президент России Владимир Путин встретится в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вторник запланированы переговоры Гутерриша с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», - сказал Песков.

Как сообщили в офисе Гутерриша, генсек ООН хочет обсудить с руководством России «какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории».

В планах генсека также посещение Киева.

Ранее Гутерриш обратился к Киеву и Москве с призывом объявить с 21 апреля четырехдневное пасхальное перемирие.