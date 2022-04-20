Дмитрий Медведев скептически отнесся к идее генсека ООН о пасхальном перемирии

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20 апреля 2022, 22:37 Источник: "Экономика сегодня"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не оценил идею генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша объявить с 21 апреля четырехдневное пасхальное перемирие в Украине. В своем телеграм-канале Медведев выложил видео, где, в том числе прокомментировал предложение Гутерриша.

«Вот из последнего — посмотрел на новостную ленту. Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. При этом через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия. Очень последовательная позиция международного сообщества. На что обычным людям ориентироваться? И что думать руководителям других стран?» — заметил Медведев.

Тем временем МИД Украины поддержал предложение генсека ООН. Как говорится в заявлении ведомства, перемирие можно было бы использовать для безопасной эвакуации людей из зоны конфликта.